Офіс президента розглядає варіант зміщення Дмитра Разумкова з поста голови Верховної Ради. Замінити його може лояльний перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерело в ОП.

«Конфронтація між президентом Володимиром Зеленським та Дмитром Разумковим наростає з кінця минулого року», — йдеться в публікації.

За даними видання, в ОП розглядають Разумкова як автономного політика, який може скласти конкуренцію нинішньому главі держави. Кампанію проти Разумкова нібито веде голова ОП Андрій Єрмак.

«У Зеленського промацують ґрунт, контактують з депутатами з орбіти Діми (Разумкова — Авт.). Є інформація, що робили „вигідні пропозиції“ за голос за його відставку. Але з необхідних 226 голосів ледь зібрали сотню. З цього приводу помітно нервують і опинилися в слабкій позиції» , — цитує джерело «24 канал».

Зібрати необхідну кількість голосів заважає зростаючий вплив Разумкова серед депутатів різних фракцій.

«Одна справа натиснути кнопку „за“ в турборежимі, інша піти на підлість проти Разумкова, з яким у багатьох довірчі і хороші особисті взаємини», — пише «24 канал».

Крім того, високопоставлене джерело в медіасередовищі повідомило «24 каналу» про можливу домовленість ОП з олігархом Рінатом Ахметовим, телеканали якого включили спікера в «стоп-лист»:

«Все інфоприводи „збивають“. Наприклад, на „ахметівських“ він (Разумков. — Авт.), в принципі, під забороною. Було вкидання про союз Ахметова і Разумкова. Насправді все навпаки: його (спікера. — Авт.) „вимикають“ з ефіру його (Ахметова. — Авт.) каналів, а колишній ведучий „Україна 24“ влаштовується до Зеленського прессекретарем».

При цьому ефірний час віддають лояльному до Зеленського та Єрмака Руслану Стефанчуку. Наприклад, телеканал «Україна 24» замість пресконференції спікера показував ранковий ефір зі Стефанчуком, а також обірвав трансляцію звернення Разумкова до Ради з нагоди Дня Конституції. Після в кулуарах кореспонденти знову надали слово Стефанчуку.

Згідно з соцдослідженнями, Разумков обходить Зеленського в рейтингу довіри, однак поступається йому за популярністю.

«Новий виток ескалації по лінії Рада-ОП свідчить про те, що Разумков став для Зеленського ще більшою загрозою. Той факт, що за неповних три роки до чергових виборів в ОП занервували і вже включилися в боротьбу, красномовніше поточних електоральних розкладів», — пише «24 канал».

Фото Дмитра Разумкова з соціальних мереж

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