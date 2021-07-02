У Дніпрі відбувся ретропробіг Дорогою Єдності, відремонтованою за програмою «Велике будівництво»

У Дніпропетровській області 2 липня відбувся пробіг ретроавтомобілів відремонтованою ділянкою Дороги Єдності М-30. У забігу взяли участь автівки, що представляють майже всю історію українського автопрому, повідомляє пресслужба «Укравтодору».

Зокрема, серед учасників забігу — ретрокари, випущені на Запорізькому автомобільному заводі. Також є раритетний ЛУАЗ Луцького автозаводу. Найстарша автівка, що взяла участь у забігу, зійшла з конвеєра у 1961 році, наймолодша — у 1989-му. Враховуючи вік та історичну цінність автомобілів, виводять їх лише на якісні траси.

«Ця дорога та частина автомобілів — ровесники. Траса була збудована впродовж 1950−1966 років і мала республіканське значення. За роки існування декілька разів міняла назву. Наприклад, у 1988 році мала індекс М-21 Волгоград — Кишинів», — розповів директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрій Івко.

Ще частина траси на Дніпропетровщині була справжнім кошмаром для водіїв, цього року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» тут відремонтували уже 45 км, від Дніпра до Криничанського поста поліції.

Очікується, що після ремонту транспортний потік зросте вдвічі: від 20 до 40 тисяч одиниць транспорту на добу. В рамках президентської програми триває відновлення інших ділянок, адже територією області проходить 299,9 км Дороги Єдності.

«Сьогодні це найдовший маршрут країни, який пролягає між західними та східними областями України. Його довжина разом із ділянками на тимчасово окупованих територіях становить майже 1400 км. Після звільнення українських земель дорога, звісно, буде відновлена до самого Ізвариного», — запевнив Івко.

Нагадаємо, раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що відремонтовану трасу М-30 відкриють до Дня незалежності.

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