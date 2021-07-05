Створення паралельних поліції органів правопорядку дало міським головам необмежений ресурс для вирішення власних питань та проблем. Таку думку висловив юрист Генадій Дубов на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи ситуацію в Дніпрі, де представники «Муніципальної варти» напали на журналістів опозиційних до мера Бориса Філатова каналів.

Дубов звертає увагу, що силові структури на кшталт «Муніципальної варти» існують у паралельній правовій реальності, підміняють собою поліцію, напряму підпорядковуються міському голові та виконують найрізноманітніші вказівки мера.

«Днями аналогічна „Варта“ Дніпра, забезпечуючи спірний демонтаж рекламних конструкцій, заподіяла тілесні ушкодження журналісту, який висвітлював цей процес. Все це, на жаль, говорить про те, що формування паралельної поліції системи йде досить бадьоро», — зазначає Дубов.

Нагадаємо, 2 липня в центрі Дніпра працівники «Муніципальної варти» та невідомі молодики жорстоко побили кількох операторів, а також розбили їхню техніку під час висвітлювання медіа незаконного демонтажу рекламних конструкцій. Внаслідок побиття оператор телеканалу Д1 Сергій Файзулін опинився у лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та ушкодженням горла.

«Напад підлеглих Філатова на журналістів ще раз засвідчив, що потрібно на законодавчому рівні прописати, як і в яких ситуаціях міські голови можуть використовувати працівників «Муніципальної варти», — наголосив Дубов.

Тим часом юрист сумнівається, що хтось з «Муніципальної варти» Дніпра буде покараний за напад на журналістів.

У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) засудили напад на журналістів у Дніпрі під час виконання професійних обов'язків та закликали поліцію до оперативного розслідування, за яким має бути вагоме покарання.

Раніше юрист і аналітик Андрій Вігірінський зробив припущення, що мер Дніпра Борис Філатов може стати технічним кандидатом Зеленського, щоб відібрати голоси у Кличка.

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