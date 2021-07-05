27.17 / 27.39 32.16 / 32.51
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Капремонт обходу Канева за програмою «Велике будівництво» буде завершено цього року

11:30 5 липня 2021
ремонт дороги в Черкаській області

Роботи з капітального ремонту обходу Канева на Черкащині на трасі Н-02 буде завершено цьогоріч. Про це повідомляє Черкаська ОДА.

Ремонт на цій ділянці протяжністю 4 км стартував ще торік. Але його довелося призупинити через складність рельєфу та вихід ґрунтових вод. Тому виникла потреба скоригувати проєктне рішення у частині стабілізації ґрунту.

Наразі будівельники влаштовують новий конструктив дорожнього одягу, який дозволить уникнути його перезволоження. Проводяться роботи з регенерації шарів за технологією холодного ресайклінгу глибиною 30 см із додаванням 4% негашеного вапна та 8% цементу. Цемент стабілізує робочий шар земляного полотна, а вапно осушить ґрунт та забезпечить його оптимальну вологість.

«Загальна товщина конструкції дорожнього одягу складатиме майже 1 метр», — повідомили в ОДА.

Через складність робіт технічний та лабораторний нагляд здійснюються на усіх етапах.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко зазначив, що цьогоріч планується відновити та збудувати 6 500 км доріг.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Марина Боржемская

«Богиня!» Екс-дружина боксера Узєлкова зачарувала фігурою у бікіні

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

Володимир Меньшов

Помер режисер фільму «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.