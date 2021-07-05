Капремонт обходу Канева за програмою «Велике будівництво» буде завершено цього року

Роботи з капітального ремонту обходу Канева на Черкащині на трасі Н-02 буде завершено цьогоріч. Про це повідомляє Черкаська ОДА.

Ремонт на цій ділянці протяжністю 4 км стартував ще торік. Але його довелося призупинити через складність рельєфу та вихід ґрунтових вод. Тому виникла потреба скоригувати проєктне рішення у частині стабілізації ґрунту.

Наразі будівельники влаштовують новий конструктив дорожнього одягу, який дозволить уникнути його перезволоження. Проводяться роботи з регенерації шарів за технологією холодного ресайклінгу глибиною 30 см із додаванням 4% негашеного вапна та 8% цементу. Цемент стабілізує робочий шар земляного полотна, а вапно осушить ґрунт та забезпечить його оптимальну вологість.

«Загальна товщина конструкції дорожнього одягу складатиме майже 1 метр», — повідомили в ОДА.

Через складність робіт технічний та лабораторний нагляд здійснюються на усіх етапах.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко зазначив, що цьогоріч планується відновити та збудувати 6 500 км доріг.

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