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Політика

У школі Дніпра з’явиться нестандартний стадіон: у мережі показали проєкт

13:51 5 липня 2021
Проєкт стадіону в Дніпрі

У місті Дніпро за нестандартним проєктом буде реконструйований шкільний стадіон НВК № 122. Подробиці повідомив у Facebook Юрій Голик.

«Якщо об’єктивно, то реконструювати особливо нема чого. Є просто територія, яка у документах іменується стадіоном, але таким від цього по суті не є», — зазначив Голик.

На фотографіях, які оприлюднив Голик, можна побачити, що на сьогодні так званий «стадіон» являє собою просто пустир, що заріс травою та деревами. Згідно з проєктом на його місці повинен з’явитись повноцінний стадіон — з біговими доріжками, ігровими майданчиками, спортивним спорядженням і збереженим озелененням.

Усю територію розділили на кілька зон, в числі яких ігрові майданчики для дітей до 9 років і старших учнів, універсальне мультиполе для футболу і баскетболу, поле для стрітболу та дві зони для силових занять і воркауту, зона відпочинку. Вздовж всієї території — бігова доріжка з професійним покриттям.

Нагадаємо, напередодні заступник голови Офісу президента, координатор програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» Кирило Тимошенко розповів, що цього року стартує загальнонаціональна програма «Здорова Україна». Серед іншого вона передбачає нову концепцію уроків фізкультури, які повинні стати цікавими для дітей.

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