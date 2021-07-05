«Смотрящі» і «бек-офіс»: ЗМІ розповіли, хто реально управляє «Укрзалізницею»

Виконуючий обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик призначив своїми радниками колишніх чиновників Держслужби геології і надр України — Дениса Жегалова, Дмитра Кащука, також Дениса Пугача, що має відношення до ДПЗКУ, а також ек-першого міністра інфраструктури Дмитро Абрамовича, який працював в Держгеонадрах при попередніх урядах. Вони складають основу «бек-офісу» держкомпанії, який приймає реальні рішення з управління підприємством, пише «РБК-Україна» .

За інформацією «РБК-Україна», після Революції гідності Мінекології та його «підшефні» структури, зокрема і Держгеонадра, нібито відійшли за «квотою» коаліційного уряду представникам націоналістичної партії «Свобода». Держгеонадра очолив Дмитро Кащук, який може бути креатурою спонсора партії Ігоря Кривецького.

«Одним з головних скандалів, в якому фігурував Кащук, стало розслідування Служби безпеки України про незаконний видобуток бурштину на Рівненщині. За даними журналістів з посиланням на пресслужбу СБУ, в серпні 2014 року Кащук та інші співробітники Держгеонадр, разом з посадовими особами ДП „Бурштин України“ підписали договори з підконтрольними структурами про геологічне вивчення родовища бурштину, хоча насправді просто незаконно добували дорогоцінний камінь» , — йдеться в публікації.

Крім того, як зазначається в матеріалі, Кащуку також ставили в провину передачу за заниженою ціною родовищ газу в Полтавській і Сумській областях фірм-одноденок.

«Разом з Кащуком зі Львова в Держгеонадра переїхав і Денис Жегалов. Журналісти програми „Схеми“ з'ясували, що він міг бути причетний до незаконного отримання в розробку Олегівська родовища каменю лабрадориту. Також Кащук та Жегалов можуть бути причетні до незаконного відчуження золотоносного родовища на Закарпатті», — пише видання.

Експерший заступник міністра інфрастурктури Дмитро Абрамович, який також зараз прийшов в «УЗ», в 2016—2017 рр. працював в Госгеонадрах. «Наші гроші» писали, що він міг бути причетний до роздачі на «пільгових» умовах ліцензій на розробку родовищ оточенню Ігоря Котвицького.

«У міністерстві Абрамович вже курирував УЗ. Як чиновник він запам'ятався скандалами з декларуванням дорогих автомобілів і квартир, які згідно з формальними доходами він і його сім'я не могли собі дозволити. Крім того, журналісти називали його куратором схеми з масштабним розкраданням коштів УЗ при закупівлі дизельного палива, а також машинного мастила», — пише «РБК-Україна».

Ще одним радником глави УЗ є Денис Пугач, який в 2019 році баллотувався в парламент за списками партії «Сила і честь» Ігоря Смешка.

«Пугача також називали „смотрящім“ в Аграрному фонді від російського олігарха Олексія Федоровича (у 2018 році фігурував в розслідуваннях НАБУ, був оголошений в розшук), що проживає в Монако, який також інвестує в місцевий футбольний клуб. Деякий час Пугач був причетний до роботи ЗАТ „Київський електровагоноремонтний завод“, зокрема, курирував поставки кабельно-провідникової продукції, а також забезпечував підключення сторонніх споживачів до електричних мереж „Укрзалізниці“, ймовірно, через власні підконтрольні комерційні структури», — йдеться в публікації.

Як зазначає «РБК-Україна», в нинішній структурі УЗ також є як мінімум два менеджери, наближених до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля: «Це Олександр Заруба, директор з комерційної роботи та логістики УЗ, і Дмитро Романюк, директор з управління взаємовідносинами з органами державної влади».

Заруба контролює всю вантажну роботу Придніпровської залізниці, зокрема навантаження щодо Криворізького залізорудного басейну, впливає на систему розподілу вагонів на користь окремих учасників ринку.

Романюк відомий як студент, який кинув яйцем в Віктора Януковича в 2004 році. З 2015 року працював директором департаменту з міжнародного розвитку Івано-Франківської ОДА. У 2019-м отримав посаду заступника голови ОДА (головою був Шмигаль).

Також значний вплив на роботу УЗ, за даними «РБК-Україна», має Ігор Купранец, колишній заступник голови Нацполіціі, колишній директор департаменту захисту економіки, який, попри звільнення в 2019 році, вважається близьким до Арсена Авакова.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter