«Велике будівництво» Зеленського завершує реконструкцію Житомирської обласної лікарні

Роботи з реконструкції обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського у Житомирі, які проводяться за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», завершені на 98%. Про це повідомив у фейсбуці голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Реконструкція охопила відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих, а також відділення неврології з нейрореанімацією. Більшість медичних приміщень вже відремонтовано, проведено інженерні мережі та встановлено сантехніку. На даний момент підрядники завершують оздоблювальні роботи.

«Відділення анестезіології та інтенсивної терапії є одним із найважливіших структурних підрозділів лікарні. Насамперед ми говоримо про надання комплексу заходів з реанімації та інтенсивної терапії хворим, що надходять з відділень стаціонару й приймального відділення. У відділенні проходять лікування найбільш важкі хворі різних профілів, які потребують інтенсивної терапії та спостереження, а також післяопераційні хворі в постнаркозному періоді», — розповів Бунечко.

Обласна клінічна лікарня — один з трьох медзакладів Житомирщини, де протягом цього року пройшла реконструкція для подальшої установки сучасного діагностичного обладнання, додав очільник області.

«Таким чином, жителі та медичні працівники області отримають комфортні умови та відповідне технічне оснащення для ефективної діагностики та лікування», — констатував Бунечко.

Як раніше повідомив заступник голови Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, протягом 2021 року будуть здані в експлуатацію 177 сучасних приймальних відділень українських лікарень.

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