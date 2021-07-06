У Києві відбудеться акція на підтримку українського журналіста, заарештованого у Криму окупаційною владою

У вівторок, 6 липня, о 18:00 на Майдані Незалежності у Києві біля Монументу Незалежності (колона у центрі площі) відбудеться акція «Свободу Владиславу Єсипенку!» У цей день у Криму розпочнеться суд над українським політв’язнем, журналістом проєкту «Крим. Реалії» Радіо Свобода Владиславом Єсипенком. Журналісти та правозахисники зберуться у Києві, щоб висловити солідарність із заарештованим у Криму колегою, якого окупаційна влада переслідує через його журналістську діяльність. На акції також виступить дружина журналіста Катерина Єсипенко. Приходьте та підтримайте Владислава Єсипенка, який зазнав жорстоких тортур в ув'язненні окупантів.

Під час акції всі бажаючі можуть написати листи Владиславові, які будуть йому передані у СІЗО м. Сімферополя. Якщо ви живете в іншому місті, підтримайте Владислава участю в онлайн-флешмобі. Публікуйте свої фото з портретом Владислава у соцмережах разом із хештегами #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine та пишіть, в якому населеному пункті зроблені ці фото.

Електронні листи для Владислава можно надсилати на пошту info. [email protected] Акцію організовують Кримська правозахисна група, Центр прав людини ZMINA, Національна спілка журналістів України, Об"єднання родичів політв’язнів Кремля, Платформа за звільнення політв"язнів. Контактна особа: Ірина Іванченко, [email protected], тел. 099 772 56 67

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що дружина заарештованого журналіста 33-річна Катерина Єсипенко виступила зі зверненням до світової спільноти, де заявила, що справа її чоловіка від самого початку є сфабрикованою.

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter