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Політика

Зеленський повторює курс Порошенка, — політолог

12:52 6 липня 2021
Порошенко та Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, по суті, повторює курс свого попередника Петра Порошенка. Про це заявив політолог Михайло Погребинський в коментарі виданню «СвободнаяПресса».

Погребинський вважає, що єдина різниця в їх курсі полягає в тому, що Порошенко всі питання з Росією вирішував за допомогою голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука.

«Щодо курсу в них розбіжностей немає, Зеленський в точності повторює курс Порошенка. Тільки Порошенко намагався домовлятися, вирішувати питання через Медведчука, а Зеленський не хоче домовлятися та робить догани навіть канцлеру ФРН Ангелі Меркель та президенту США. І тільки в цьому різниця», — додав Погребинський.

На думку політолога, лише «Опозиційна платформа — За життя» є реальною опозицією в Україні.

«Європейська Солідарність», «Голос» і «Батьківщина» — не опозиція. Це конкуренти за місце в будівлі Адміністрації президента. У нас в країні тільки одна опозиція — ОПЗЖ та Віктор Медведчук, який сидить під домашнім арештом. Порошенко — це «опозиція» самому Зеленському. Він хоче робити те ж, що й Зеленський, тільки сам", — резюмував політолог.

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