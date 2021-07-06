Українською владою в особі президента Володимира Зеленського приймаються незаконні та неконституційні рішення щодо опозиції та її лідера Віктора Медведчука. Таку цитату президента Росії Путіна дає німецьке видання Münchner Merkur.

«Приймаються абсолютно неконституційні та незаконні рішення», — цитує видання Путіна, який «особливо розкритикував дії української юстиції щодо Віктора Медведчука, який в травні був поміщений під домашній арешт».

Нагадаємо, 22 червня російська делегація зажадала розгляду в ПАРЄ питання санкцій проти народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука і закриття трьох каналів.

2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, згідно з яким до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років, що передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо санкцій проти 8 осіб, серед яких є Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід. 21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт для нардепа.

У ОПЗЖ відреагували з приводу санкцій проти Медведчука, назвавши їх спланованим актом політичних репресій. Сам Віктор Медведчук підкреслив, що те, що відбувається — політична розправа за його принципову позицію.

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