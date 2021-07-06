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Політика

Як будують урбан-парк на столичному ВДНГ: у соцмережах з’явилися фото робіт

14:41 6 липня 2021
урбан-парк на ВДНГ

Унікальний урбан-парк, де мешканці й гості Києва зможуть безкоштовно займатися різними видами спорту, планується відкрити на території ВДНГ до 30-ї річниці Незалежності. Активні роботи на об'єкті вже ведуться. Фото з місця будівництва опублікував у фейсбуці Юрій Голик.

Роботи зі створення парку стартували наприкінці травня у рамках програм «Велике будівництво» та «Здорова Україна», ініційованих президентом Володимиром Зеленським.

На території влаштують бетонний скейт-парк, майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту та паркуру, клаймбінгу, доріжки для бігу, дитячі урбан-локації, столи для тенісу. Тут також будуть регулярно проводитися батли й джеми вуличних культур. Все це буде безкоштовним для відвідувачів, розповів раніше заступник глави Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, Тимошенко також повідомив, що в Україні стартує програма президента Володимира Зеленського «Здорова Україна», яка передбачає системну роботу з усіма віковими категоріями з метою популяризації здорового способу життя. Так, у рамках нової програми планується створення найближчим часом щонайменше 873 парків активного відпочинку й сучасних спортмайданчиків як у великих містах, так і в селах.

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