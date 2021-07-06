ЗМІ повідомили про можливу причетність заступника голови ЄБРР до корупційних схем

Заступник керівника київського офісу Європейського банку реконструкції та розвитку Марк Магалецький може бути причетний до корупційної схеми, пов'язаної з будівництвом окружної дороги навколо Житомира, а також з іншими дорожніми проєктами, які ЄБРР фінансує в Україні. Про це пише видання «Дело», посилаючись на листування викривача корупції та центрального офісу ЄБРР у Лондоні.

«Одним з ключових напрямків роботи ЄБРР в Україні є фінансування будівництва та реконструкції великих автомагістралей. Коли ЄБРР фінансує будівництво доріг, відбір підрядників для таких робіт відбувається за особливою процедурою. Згідно з міжнародними стандартами, функції замовника і технічного нагляду за проєктом повинен виконувати не власне бенефіціар дороги — „Укравтодор“ в особі місцевої служби автомобільних доріг, а незалежне агентство інженерного нагляду, яке також відбирають на конкурсі», — йдеться в публікації.

Видання наводить приклад ремонту окружної дороги Житомира, тендер якої виграла китайська компанія Sinohydro, а функцію інженерного нагляду виконувала італійська IRD Engineering.

«Про її причетність до корупційних схем і йдеться в матеріалі, який базується на листуванні інформатора з головним офісом ЄБРР в Лондоні. Листування тривало з літа 2020-го по травень 2021 року. Кілька перших листів з доступного масиву стосуються будівництва автодороги М05 Київ — Одеса. Йшлося про можливу спільну участь турецького підрядника HGG Insaat Anonim Sirketi та IRD як агентства з технічного нагляду в тендері на ремонт частини цієї дороги взимку 2020 року. Переговори про це нібито почалися ще в листопаді 2019 року», — зазначає «Дело».



Компанії програли конкурс, проте нібито заручилися підтримкою Марка Магалецького при розгляді скарг на результати торгів, які повинні були «збити» з першого місця переможця — компанію Onur.

Цитуючи викривача, видання зазначає, що Магалецький нібито порадив змовникам подавати якомога більше скарг, щоб переконати центральний офіс ЄБРР у змові, що нібито відбулася, між «Укравтодором» і переможцем тендеру: «У червні 2020 року Срібняк нібито доповідав Паоло Орсіні, власнику IRD, що Магалецький пролобіював скаргу HGG всередині ЄБРР. Більш того, за його інформацією, платежі від ЄБРР на адресу Onur нібито стали затримувати, а Магалецький „висловив надію“, що контракт з Onur може бути розірваний на користь HGG».

Згідно з наступними листами, як пише «Дело», в жовтні 2020 року Магалецький нібито домігся дискредитації «Укравтодору» перед головним офісом ЄБРР.

Приблизно в той же період починається новий етап взаємодії Магалецького, Срібняка та Орсіні за проєктом М06 (обхідна дорога навколо Житомира), де IRD вже була консультантом з інженерного нагляду. Після того, як «Укравтодор» ініціював розрив контракту, постало питання про те, щоб IRD при цьому не втратила свій підряд, хоча її вина в розтраті мільйонів євро кредиту ЄБРР на неякісну дорогу також очевидна.

На початку цього року людина, схожа на Магалецького, і людина, схожа на Срібняка, зустрілися в ресторані нібито для обговорення проєкту М05, де ЄБРР повинен був стати на сторону HGG і IRD, «викинувши» Onur, а також проєкт обхідної дороги Житомира, де IRD повинна залишитися як інженер-консультант після зміни підрядника.

«На підставі переговорів, що відбулися між паном Срібняком і паном Орсіні (власник IRD Engineering), цей пакет міг містити компенсацію за послуги пана Магалецького», — йдеться в листі інформатора на адресу ЄБРР. У наступних листах він також цитує звернення Орсіні до Срібняка: «Ми повинні подякувати йому за допомогу у вирішенні нашої ситуації в Житомирі», — пише «Дело».

Також редакція «Дела» повідомила про те, що редакційний запит з проханням прокоментувати викладені в листах викривача факти був спрямований до головного офісу ЄБРР у Лондоні, а також координатору з комунікацій банку в Києві, і очікує на відповіді.

Фото Житомирської ОДА: Ремонт дороги навколо Житомира

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