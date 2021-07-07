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Політика

Мера Кам’янського Білоусова підозрюють у незаконній забудові центру міста МАФами, — ЗМІ

10:12 7 липня 2021
Андрій Білоусов

У Кам'янському Дніпропетровської області йдуть протести проти забудови торговими кіосками центральної площі міста. Забудовою займається компанія, що веде бізнес з оточенням мера Андрія Білоусова, пише «Обозреватель».

«Навколо кіосків на клумбах розгорівся цілий скандал. З'ясувалося, що частина комунальної землі була продана компанії, близькій до самого мера. Кам'янчан така ситуація дуже обурила, і вони вийшли на протести. Тим більше, будівництво не вписується в центральну площу міста — Майдан Героїв, частину якого воно зайняло», — пише «Обозреватель».

Як повідомляє видання, ділянки під забудову міська рада продала компанії «Укрконсалтинг Груп», власником якої значився Данило Хомуха. За даними системи YouControl, він є власником багатьох фірм, а як ФОП отримував прибуткові контракти від міської влади Кам’янського.

«У компанії „Укрконсалтинг Груп“ регулярно мінявся склад власників і керівників. У 2008 році заснував фірму кум мера Олександр Іванов, а вже в 2009 році вона перейшла у власність його рідної сестри Марини Фадєєвої — далеко не чужої людини меру Білоусову», — говориться у розслідувані.

Як з’ясували журналісти, на Фадєєву зареєстрована ГО «Бджола», через яку нібито оплачувалась реклама в соцмережах однойменної партії мера під час передвиборної кампанії.

«Хомуха також вів бізнес з дружиною міра Анастасією Білоусовою: у 2020 році він продав їй частку в компанії „Консалтинг Менеджмент“. На протести і петиції проти забудови влада міста не реагує. У той же час головна архітекторка Кам'янського Юлія Саєнко офіційно підтвердила, що будівництво на Майдані Героїв незаконне і суперечить Правилам благоустрою міста від 28.04.2016», — повідомив «Обозреватель».

Місцеві жителі сподіваються на допомогу правоохоронних органів. 7 травня Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва за ст. 197−1 КК.

Раніше ЗМІ повідомили про махінації з медзакупівлями в Кам'янському. Команду Андрія Білоусова підозрюють в організації багатомільйонної схеми з завищенням цін на маски, санітайзери та костюми захисту.

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