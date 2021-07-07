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Політика

Трасу М-06 в Закарпатті у межах «Великого будівництва» Зеленського відновлять по всій протяжності

11:52 7 липня 2021
траса в Закарпатті

Цього року в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується відновити усі 134 км траси міжнародного значення М-06 Київ — Чоп у Закарпатській області, повідомив у Facebook очільник області Анатолій Полосков.

«Цей маршрут є стратегічно важливим для нашого краю, адже він веде до двох країн Європи — Угорщини та Словаччини. Востаннє повноцінні роботи виконували на М-06 ще у 2000-х, з того часу проводили тільки ямковий ремонт», — зазначив Полосков.

На деяких ділянках дороги вже проведено капітальний або середній поточний ремонти.

Зараз роботи проводять у селі Сюрте, де облаштовують з’їзди на об'єкти дорожньої інфраструктури та впорядковують узбіччя. Попереду — відновлення дороги від Тийглашу до КПП «Тиса».

«Разом з Офісом президента України успішно виконуємо амбітний план президента з покращення логістики та відновлення транспортних артерій нашої області», — написав голова ОДА.

Як нещодавно повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, одне з завдань президентської програми — до кінця 2023 року відбудувати усю мережу загальнодержавних доріг, яка складає близько 20 тисяч км.

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