МІУ почало публічне обговорення підвищення тарифів на вантажоперевезення «Укрзалізниці»

Міністерство інфраструктури України надало старт публічному обговоренню планів щодо підвищення тарифів на залізничні перевезення вантажів. Про це повідомляє MINTRANS.

Згідно з проєктом наказу МІУ, який було оприлюднено днями, йдеться про зростання тарифів на перевезення вантажів першого класу з 1 вересня 2021 року на 8% та на 20,4% — с 1 січня 2022 року. Другого — на 8% и 6,5% відповідно.

Таким чином, мова йде про ще більші тарифні ставки та наповнення бюджету «Укрзалізниці» за рахунок основних користувачів української залізниці — металургів.

«Це рекордне збільшення тарифів. Вперше йдеться не про індексацію тарифів, а про зближення класів. Це дозволить вже цьогоріч „Укрзалізниці“ залучити додаткові 2 млрд грн, а наступного року — рекордні 10 млрд грн», — цитує Кубракова MINTRANS.

За словами міністра, остаточне рішення прийматиметься в інтересах держави і з урахуванням позицій всіх сторін, зокрема громадськості.

Він також повідомив, що представники галузевої громадськості вже наполягають на ще більшій уніфікації тарифів. Так, наприклад, українські аграрії наполягають на більш жорстких заходах, ніж ті, що були оприлюднені у проєкті наказу про зміну коефіцієнтів, що використовуються для формування тарифів на перевезення вантажів.

«Ми отримали перші листи від громадськості, які наполягають на ще більшій уніфікації та беззбитковості перевезень вантажів, що дозволить залучати щорічно до 18−20 млрд грн. Ми чуємо аграріїв і розуміємо, що основний обсяг вантажоперевезень — це руда та вугілля. Виходячи з цього ми і будемо вибудовувати нову тарифну політику», — підкреслив він.

Кубраков підкреслив, що остаточне рішення про ставки тарифів буде прийнято за результатами громадського обговорення.

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