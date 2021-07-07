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Політика

Кузьмін прокоментував звинувачення Медведчука в держзраді

14:28 7 липня 2021
Ренат Кузьмін

Влада переслідує народного депутата України, голову політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука за те, що одним з основних напрямків його діяльності було повернення Донбасу до України, повернення миру в Україну. Але українській владі це не вигідно. Про це заявив народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

Парламентарій назвав Віктора Медведчука політиком, який не змінює своїх переконань.

«Коли його політичні погляди стали немодними, він просто пішов з політики. Він не вірив політикам, які прийшли йому на заміну. Просто добре знав їм ціну, знав більше, ніж ошукані популістами громадяни. Добре знав механізми влади та до чого призведе політика гучних крикунів», — вважає Кузьмін.

За його словами, повернення Медведчука в політику було зумовлене початком конфлікту на Донбасі.

«Він допомагає зупинити військові дії, повертає людей з полону, активно працює над поверненням Донбасу до України. Йому довіряє Європа і Росія. Він робить все для повернення миру в Україну», — написав парламентарій.

Але, на думку Рената Кузьміна, чинній владі невигідно припинення конфлікту на Донбасі, і саме тому «політик, який так багато зробив в питанні досягнення миру», зараз перебуває під домашнім арештом і звинувачується в державній зраді.

«Але цей політик не злякався. Він знає ціну цим звинуваченням», — пише Кузьмін. Він вважає, що влада хоче залякати не тільки Медведчука, а й мільйони громадян.

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