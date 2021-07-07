Прокуратура пропустила термін подачі до суду клопотання про продовження запобіжного заходу народному депутату України, голові політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку. Тепер слідчий суддя має всі законні підстави звільнити опозиційного політика з-під домашнього арешту. Про це під час включення заявив доктор юридичних наук Віталій Журавський в ефірі телеканалу.

«Прокуратура пропустила термін подачі клопотання про продовження строку тримання під домашнім арештом народного депутата Віктора Медведчука. Якби від Генеральної прокуратури були нові епізоди, то вона мала можливість це зробити в чітко визначений термін, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, який встановлює, що клопотання про продовження строку тримання під вартою подається не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення дії попередньої постанови про тримання під вартою. Сьогодні яке число? 7-е. А закінчується 9-го. Тобто ясно, що суддя тепер має всі законні підстави звільнити Медведчука з-під домашнього арешту», — прокоментував Віталій Журавський.

На його думку, Медведчук має бути звільнений під особисте зобов'язання. Свою точку зору експерт аргументував тим, що «Медведчук нікуди ж не тікав, не ховався від слідства і має зараз законні підстави виконувати обов'язки народного депутата. Це право надав йому народ і ніхто з влади не має права його відбирати».

Нагадаємо, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ренат Кузьмін написав у своєму телеграм-каналі, що Печерський райсуд прийняв рішення про продовження строків слідства у справі Віктора Медведчука. За словами Кузьміна, самого Медведчука викликали до суду за 48 хвилин до початку засідання, а судді за 10 хвилин, без його присутності, розглянули 7 томів справи.

Журналіст Володимир Бойко нагадав, що, згідно зі змінами до КПК України, прийнятими через поширення коронавірусної хвороби 13 квітня 2020 № 558-IX, встановлено, що «клопотання про продовження строку тримання під вартою подається не пізніше ніж за десять днів до закінчення дії попередньої постанови про тримання під вартою». Тобто прокурор не подав клопотання ні за 10 днів, ні за 5 днів, таким чином повністю порушивши закон.

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