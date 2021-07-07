Нардеп заявив про порушення прокуратурою норми КПК щодо подовження запобіжного заходу Медведчуку

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Загородній заявив про порушення норми КПК України Генпрокуратурою, яка вчасно не подала клопотання про подовження запобіжного заходу голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

«Сьогодні вже закінчилися законні терміни подання ГПУ про розв'язання питання щодо запобіжного заходу стосовно Віктора Володимировича Медведчука. Відповідно до закону України, який прийнято 13 квітня 2020 року, коли Україна перебувала в умовах коронавірусу, подання мало б надійти за десять днів, але за десять днів таке подання не надійшло. За старою законодавчою базою воно повинно було надходити за п'ять днів. За п'ять днів також не надійшло. Терміни всі минули, вони незаконні. Але ми вже сьогодні знаємо, ось знаємо, тому що кілька хвилин тому ми отримали інформацію, що на завтра на 9:30 призначено засідання Печерського суду з розгляду питання щодо запобіжного заходу Медведчуку», — сказав він.

За його словами, це ще одне підтвердження того, що чинна влада порушує закони України стосовно народного депутата, роблячи антизаконні дії щодо спроби подовжити Медведчуку запобіжний захід й не давати можливості виконувати свої обов'язки народного депутата, при цьому порушуються також його громадянські права.

Раніше доктор юридичних наук Віталій Журавський заявив, що Віктор Медведчук повинен бути звільнений під особисте зобов'язання. Свою точку зору експерт аргументував тим, що «Медведчук нікуди ж не тікав, не ховався від слідства та має зараз законні підстави виконувати обов'язки народного депутата. Це право надав йому народ і ніхто з влади не має права його відбирати».

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