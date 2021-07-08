«Велике будівництво»: у Куп’янській лікарні після реконструкції у рази пришвидшилась екстрена допомога

Реконструйоване у рамках «Великого будівництва» президента Володимира Зеленського відділення екстреної медичної допомоги лікарні у Куп’янську вже введене в експлуатацію. У закладі не лише оновили приміщення, а й встановили сучасну медтехніку, повідомила Харківська ОДА.

«Дуже важливо, щоб при потраплянні людини із „екстренки“ в приймальне відділення відбулася швидка діагностика хворого, щоб було правильно поставлено діагноз й призначене правильне лікування. Для цього потрібна сучасна техніка. Тому дуже грамотно та мудро підійшли до цього питання — було зроблено не тільки сам ремонт приміщення, але й обладнано відділення сучасною технікою», — заявив заступник голови ОДА Роман Семенуха.

Зокрема, відділення оснастили 16-зрізовим комп’ютерним томографом — значно сучаснішим за той, що був у закладі раніше. Також тут вже можна провести УЗД та ендоскопію.

Вхідні групи відділення облаштовано пандусами та підйомниками для людей із інвалідністю. Також тут зроблено три окремих входи та виходи: для хворих, які доставлені до відділення «швидкою», для інфекційних хворих та основний вхід до відділення.

На першому поверсі розташована реанімаційна зала, де лікарі зможуть за потреби оперативно надати пацієнту хірургічну допомогу. У сусідніх приміщеннях можна провести необхідні обстеження та зібрати аналізи.

Були створені умови для комфортної роботи самого медичного персоналу. Так, було обладнано кімнату відпочинку для лікарського та сестринського персоналу.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що цього року запрацюють 177 оновлених приймальних відділення лікарень.



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