Медведчук зробив заяву біля будівлі суду

У четвер, 8 липня, перед Печерським райсудом у Києві, коментуючи подання прокуратури про продовження запобіжного заходу, голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук назвав його незаконним.

«Ви знаєте, в цьому судовому засіданні розглядається питання про продовження запобіжного заходу, а не про зміну запобіжного заходу, тому сьогодні таких клопотань заявлятися не буде, оскільки розглядається те подання, яке подано органами прокуратури необгрунтовано, незаконно, і тому в очікуванні справедливого рішення суду ми та захист робитиме все для того, щоб довести цю незаконність. А поруки і все інше — це не предмет сьогоднішнього судового розгляду», — заявив Медведчук.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін повідомив, що Печерський райсуд прийняв рішення про продовження строків слідства у справі Віктора Медведчука. За його словами, самого Медведчука викликали до суду за 48 хвилин до початку засідання, а судді за 10 хвилин, без його присутності, розглянули 7 томів справи.

Як повідомляли ЗМІ, перший заступник генерального прокурора Роман Говда порушив закон, не подавши вчасно клопотання про продовження запобіжного заходу. За словами журналіста Володимира Бойка, згідно зі змінами до КПК України, прийнятими у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 13 квітня 2020 року № 558-IX, встановлено, що «клопотання про продовження строку тримання під вартою подається не пізніше ніж за десять днів до закінчення дії попередньої постанови про утримання під вартою» . Тобто Офіс генпрокурора не подав клопотання ані за 10 днів, ані за 5 днів, таким чином повністю порушивши закон.

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