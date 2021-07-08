Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що підтримує чинного міського голову столиці Віталія Кличка і заради нього навіть готовий піти усупереч Банковій. Про це написав директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк на своїй сторінці у Facebook.

«У своєму нещодавньому інтерв’ю міністр громад та територій Олексій Чернишов фактично прямо визнав, що підтримує київського міського голову Віталія Кличка. За його словами, він перебуває „у постійному контакті“ з очільником Асоціації міст України. Притому, Чернишов тут же заявив, що чутки про його призначення головою КДМА не відповідають дійсності. Більш того, він не піде, навіть якщо йому надійде так пропозиція. Тобто міністр з мером настільки близькі, що перший ради другого готовий піти всупереч Банковій», — повідомив Миселюк.

Він нагадав, що Олексій Чернишов та Віталій Кличко тісно спілкуються вже більше двох років. Міністр постійно бере участь у засіданнях Асоціації міст України на чолі зі столичним головою. А дружба двох політиків тягнеться з тієї пори, коли Чернишов обіймав посаду голови Київської облдержадміністрації.

«Ще тоді, наприкінці 2019 року, він щиро сипав компліменти Кличку, розхвалюючи його плани щодо створення Київської міської агломерації та називаючи їх «гідним світовим прикладом». А міський голова тоді ж розповідав, що разом з Чернишовим вони здатні «подолати складні виклики», — зазначив політолог.

Миселюк вважає, що з боку київського голови така дружба виправдана бажанням зберегти «не лише виборну, але й адміністративну посаду, щоб і надалі одноособово контролювати усі фінансові потоки столиці», що виглядає виправданим для столичного мера.

«Але це зовсім неприпустимо для Чернишова, який є членом Кабінету міністрів та зобов’язаний думати, в першу чергу, про державні інтереси, а не про особисту вигоду своїх друзів», — написав Миселюк.

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