До Кременчука пливе техніка з Туреччини будувати міст за програмою Зеленського

Зі Стамбула відправилася Чорним морем перша партія арсеналу потужної мостобудівельної техніки, призначеної для будівництва мосту через Дніпро у Кременчуці.

Як повідомляє «Укравтодор», новий міст після завершення будівництва дозволить нарешті почати ремонт Крюківського мосту, котрий поки залишається єдиною переправою через Дніпро у межах міста та перебуває у передаварійному стані.

Якщо Крюківський міст, через який проходять залізнична гілка на дві дороги державного значення, не витримає, на транспортне сполучення та всю промисловість Полтавщини чекає колапс. Після ремонту Крюківський міст стане залізничним.

Зведення нового мосту у Кременчуці заплановане у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Проєктом передбачено вантовий міст через Дніпро протяжністю понад 3 км разом з підходами та чотирма смугами руху — по дві у кожен бік.

Новий міст є складовою Національної програми відновлення мостів, котра стартувала минулого року. За перший рік її реалізації було збудовано та відновлено 158 штучних споруд на дорогах державного значення. Флагманом є Запорізький мегаміст — 9-кілометрова магістраль через річку Дніпро у Запоріжжі, котра складається з 29 штучних споруд.

Нагадаємо, на цей рік заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко анонсував будівництво та ремонт 245 штучних споруд на дорогах України.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter