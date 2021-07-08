Доказів, які є у прокуратури, недостатньо для того, щоб їх пред’явити як звинувачення голові політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку, а в цілому вся справа — це політичне переслідування його як лідера опозиції. Про це журналістям біля Печерського райсуду, де проходить засідання у справі Віктора Медведчука, заявив народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Загородній.

«Слова першого заступника Генерального прокурора свідчать про те, що справа замовна, справа надумана, справа носить чисто політичний характер, переслідування лідера головної політичної опозиційної сили в нашій країні. Суть, чи головна претензія, головне звинувачення полягає в тому, що як наша політична сила, так і голова політичної сили, голова стратегічної ради, Медведчук Віктор Володимирович не погоджується з тим курсом, який проводить сьогодні чинна українська влада. І те, що ми не згодні з тим політичним курсом нашої чинної української влади, підтверджується численними соціологічними дослідженнями різних соціологічних груп, навіть якщо останні соціологічні дослідження КМІСУ і Рейтинга взяти, і їх згадати, то 64% громадян України не погоджуються з тим курсом, який проводить сьогодні чинна українська влада. Сьогодні 52,6% громадян України не підтримують курс президента України і не схвалюють дії президента України Володимира Олександровича Зеленського. Сьогодні 71,7% громадян України виступають за проведення референдуму щодо введення ринка землі в Україні, а 84% громадян України виступають проти продажу землі іноземцям. Це те, проти чого виступала, принципово виступала наша політична сила, захищаючи конституційні права громадян України», — наголосив Загородній.

Він також додав, що владі нічого пред’явити Медведчуку, оскільки він працює виключно в рамках законодавства України.

«Ті, скажімо, дії напередодні судового засідання вчора й сьогодні, які чинить ГПУ як представник держави, приводить до того, що не хотілося б сумніватися в тому, що Україна перестала бути правовою державою. Наша політична сила завжди працювала, працює і буде працювати в рамках законодавчого поля України. А Віктор Володимирович Медведчук як юрист за освітою, правознавець, людина, яка є спеціалістом, одним з кращих спеціалістів України конституційного права, тим більше працював і працює в рамках законодавчого поля України. А теперішній українській владі, чинній українській владі, сьогодні немає, по суті, що пред’явити Віктору Володимировичу Медведчуку», — додав нардеп.

Нагадаємо, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ренат Кузьмін написав у своєму телеграм-каналі, що Печерський райсуд прийняв рішення про продовження термінів слідства у справі голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука. За його словами, самого Медведчука викликали до суду за 48 хвилин до початку засідання, а судді за 10 хвилин, без його присутності, розглянули 7 томів справи. Раніше повідомлялося, що перший заступник генерального прокурора Роман Говда порушив закон, не подавши вчасно клопотання про продовження запобіжного заходу у справі голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Як заявив журналіст Володимир Бойко, згідно зі змінами до КПК України, прийнятими у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 13 квітня 2020 року № 558-IX, встановлено, що «клопотання про продовження строку тримання під вартою подається не пізніше ніж за десять днів до закінчення дії попередньої постанови про тримання під вартою». Тобто, ОГП не подав клопотання ні за 10 днів, ні за 5 днів, таким чином повністю порушивши закон.

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