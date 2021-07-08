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Політика

Справа Медведчука: нардеп нагадав суддям про долю їхнього колеги Кірєєва

17:26 8 липня 2021
Медведчук

Судді та прокурори, які ведуть справу голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, понесуть відповідальність за свої незаконні дії. Про це заявив народний депутат України з фракції «Опозиційна платформа — За життя» Олег Волошин в ефірі телеканалу.

«До речі, це велике попередження всім нашим суддям та прокурорам. Щоби вони зараз не робили, які б команди вони б не отримували там з Банкової, досвід судді Кірєєва повинен над ними всіма висіти. Тому що завтра Медведчук виграє справу в ЄСПЛ, і вони всі можуть — ні не при цій владі, ця влада зміниться, буде інша влада, — але все одно, вони можуть бути не тільки звільнені, але ще і посаджені. Тобто, головувати у справі, виносити рішення, за яким потім ЄСПЛ знаходить у процесі порушення прав людини, — це достатні підстави за українським законодавством, щоб такий суддя був звільнений і посаджений у в'язницю», — підкреслив парламентарій.

Нагадаємо, 8 липня, біля Печерського райсуду, де відбулося засідання у справі Медведчука, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Загородній заявив, що доказів, які є у прокуратури, недостатньо для того, щоб їх пред'явити як звинувачення голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку, назвавши при цьому те, що відбувається, політичним переслідуванням лідера опозиції.

Медведчук же, виступаючи перед журналістами, заявив про незаконність і необґрунтованість подання, яке було надане органами прокуратури.

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