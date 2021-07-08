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Політика

Тисячі представників бізнесу протестували в столиці проти нових правил для МАФів

19:39 8 липня 2021
Тисячі представників бізнесу протестували в столиці проти нових правил для МАФів

У центрі Києва відбулася багатотисячна акція протесту підприємців проти наміру мера Києва Віталія Кличка і його радника Дмитра Білоцерковця запровадити нові правила розміщення МАФів.

Вранці кілька тисяч підприємців зібралися перед будівлею Київської міської ради, де на черговому засіданні сесії планувалося проголосувати два проєкти рішень, присвячених питанням МАФів.

Протестувальники вийшли з плакатами: «Зеленський, захисти нас від Кличка», «Білоцерковець грабує наші сім'ї», «Трубіцин, віримо тільки тобі» і т. д. Учасники акції скандували «Кличко — геть!» і «Ганьба!».

Під тиском протестувальників проєкти рішень міськради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» та проєкт рішення «Про затвердження зон розміщення на території міста Києва тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та інших об'єктів торгівлі» були зняті з розгляду.

У той же час учасники акції колонами рушили до будівлі Офісу президента, де продовжили протест, вимагаючи від глави держави втрутитися в ситуацію з МАФами.

Перед протестувальниками виступив депутат Київради від партії «Слуга народу», голова депутатського об'єднання «Успішний Київ» Владислав Трубіцин. Він заявив, що відкликав свої підписи під проєктами рішень Київради щодо розміщення МАФів, проти яких сьогодні протестують підприємці, і закликав своїх колег зробити так само. Ці слова Трубіцина протестуючі зустріли оплесками.

Крім того, Трубіцин заявив, що виступає за діалог між владою і бізнесом і нагадав про створення робочої групи, яка розроблятиме альтернативний проєкт рішення, який врегулює питання розміщення МАФів у Києві.

«Ми повинні зробити все від нас можливе, щоб задовольнити інтереси як влади, так і столичного бізнесу!» — заявив Трубіцин.

Нагадаємо, 7 липня у Києві була створена робоча група, до якої увійшли представники столичного бізнесу та депутати Київради. За словами Владислава Трубіцина, групу створено для того, щоб бізнес і влада спільно розробили альтернативний проєкт рішення, яким будуть врегульовані питання розміщення тимчасових споруд на території Києва.

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