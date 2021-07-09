Медведчук прокоментував подовження йому домашнього арешту

Голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук після оголошення судом рішення про подовження йому домашнього арешту до 7 вересня під час брифінгу назвав боротьбою з опозицією судовий процес над ним.

Також нардеп заявив про тиск на судову владу: «Однозначно, при настільки грубих порушеннях кримінально-процесуального законодавства, які ми побачили сьогодні, навіть з урахуванням того, що було оголошено лише коротку частину рішення, однозначно, що був тиск, був тиск прокуратури, було тиск влади, для того щоб продовжити утримання під домашнім арештом».



За словами Медведчука, мета влади — обмежити опозиційного політика у виконанні повноважень народного депутата.

«Навіщо подовжувати терміни досудового слідства, якщо у слідства є ще термін до 11 серпня? В цей час подовжують до шести місяців. Тобто завдання одне — зробити все для того, щоб обмежити мене як опозиційного політика в своїй діяльності, для того, щоб обмежити мене у питаннях виконання повноважень народного депутата України», — вважає Медведчук.

Він заявив про намір використовувати спільно з адвокатами всі правові механізми для відновлення своїх прав.

«Боротьба шляхом незаконних політичних репресій та незаконного кримінального переслідування. Вона, очевидно, була вчора, позавчора, весь цей період часу, і, на жаль, ця політика влади, політика органів прокуратури триває. Так само триватиме й наша боротьба. І боротьба партії, і боротьба адвокатів, і моя боротьба на захист справедливості й захист інтересів закону, які мають взяти гору, і ми в це віримо», — сказав Медведчук.

Раніше народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Загородній назвав справу проти Віктора Медведчука політичним переслідуванням і заявив про недостатню кількість зібраних прокуратурою доказів проти політика.

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