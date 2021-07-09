«Автомагістраль-Південь» влітку закінчить «Велике будівництво» п’ятихатського напрямку траси М-04

На Дніпропетровщині виходить на фінішний етап ремонт траси М-04 у п’ятихатському напрямку. Усі 80 км шляху відновлять до кінця серпня цього року. Роботи проводить підрядна компанія «Автомагістраль-Південь» згідно з європейськими стандартами у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє офіційна сторінка програми у Facebook.

«Бригади вже по всій протяжності відрізку завершили влаштування посиленої дорожньої основи зі СФОВ та вирівнюючого шару покриття із крупнозернистого асфальтобетону та зосередились на влаштуванні верхнього шару покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА). Окрім цього, паралельно проводиться комплекс робіт з досипання та укріплення узбіч, облаштування з"їздів і автобусних зупинок», — йдеться у повідомленні.

На об'єкті працює 300 спеціалістів та 150 одиниць спецтехніки.

Цьогорічні роботи на об’єкті стартували у березні. За цей час фахівці провели підготовчі роботи та фрезерування зношеного покриття, замінили слабку основу дорожнього одягу на окремих ділянках, досипали узбіччя та влаштували системи водовідведення.

Проєкт також передбачає ремонт водопропускних труб та штучних споруд, влаштування нового бар’єрного огородження, встановлення нових дорожних знаків та нанесення дорожньої розмітки.

Траса М-04 — автомобільний шлях міжнародного значення протяжністю 597,7 км, яка пролягає територією Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей.

«Відновлення автошляху за президентською програмою „Велике будівництво“ має стратегічне значення для розвитку транспортної інфраструктури країни, адже дорога стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине, яка з’єднає східні та західні області України найдовшою автодорогою у державі», — повідомляється на сторінці програми.

Окрім ремонту п’ятихатського напрямку траси, команда «Великого будівництва» відновлює трасу М-04 ще на трьох ділянках у межах Дніпропетровщини.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.



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