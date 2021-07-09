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Політика

Відставка прес-секретарки Зеленського: стало відомо, куди йде Мендель

16:32 9 липня 2021
Юлія Мендель

Юлія Мендель, яка покинула пост прес-секретарки президента України, і який може зайняти ведучий телеканалу «Україна 24» Сергій Нікіфоров, стане радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це сама Мендель заявила в ефірі телеканалу «Україна 24». За її словами, указ про її звільнення і призначення може бути підписаний ще до кінця поточного тижня, тобто, у п'ятницю, 9 липня. Вона не виключила, що документ можуть завізувати і у вихідні дні.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, хто стане новим прес-секретарем Зеленського, Мендель сказала, що це людина, знайома з роботою на телебаченні.

Нагадаємо, що нещодавно Юлія Мендель повідомила, що написала книгу, в якій розповідає про дівчину у чоловічому світі політикуму. Також у книзі екс-прес-секретарки Зеленського порушена тему самоідентифікації українців.

Фото Юлії Мендель із соціальних мереж.

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