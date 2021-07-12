«Велике будівництво» Зеленського зекономило для мешканців Вижниці час і 70 км для екстреної меддопомоги

На Буковині відкрили оновлене приймальне відділення екстреної медичної допомоги Вижницької лікарні. Роботи провели у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Жителі Вижницької громади тепер можуть зробити необхідні обстеження, не їдучи до обласного центру», — зазначив голова області.

Відстань від Вижниці до Чернівців — понад 70 км.

До сучасного відділення екстреної медичної допомоги також закупили новітнє обладнання. Тепер тут є новий комп’ютерний томограф, цифровий рентген апарат та інша діагностична техніка, необхідна для якісного обстеження.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше повідомив, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.



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