27.15 / 27.36 32.11 / 32.48
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Велике будівництво» Зеленського зекономило для мешканців Вижниці час і 70 км для екстреної меддопомоги

10:37 12 липня 2021
Приймальне відділення Вижницької лікарні

На Буковині відкрили оновлене приймальне відділення екстреної медичної допомоги Вижницької лікарні. Роботи провели у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Жителі Вижницької громади тепер можуть зробити необхідні обстеження, не їдучи до обласного центру», — зазначив голова області.

Відстань від Вижниці до Чернівців — понад 70 км.

До сучасного відділення екстреної медичної допомоги також закупили новітнє обладнання. Тепер тут є новий комп’ютерний томограф, цифровий рентген апарат та інша діагностична техніка, необхідна для якісного обстеження.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше повідомив, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олена Громова

День Петра й Павла: історія, прикмети та традиції свята

завдання

Буде ще гірше: чому третина випускників провалили ЗНО з математики

Алла Пугачова з молодшими дітьми

«Навіщо псувати гарне личко?»: у Мережі обурилися тим, як Алла Пугачова поводиться з 7-річною донькою Лізою

Альбіна Джанабаєва

Не може пробачити відхід з сім'ї: Джанабаєва закрила коментарі в Instagram після висловлювань екс-дружини Меладзе

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.