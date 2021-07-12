В Одесі вперше в Україні пройшли слухання на тему «Безпека журналістів — в пріоритеті», організовані Національною спілкою журналістів (НСЖУ) за участю Міністерства внутрішніх справ (МВС) і Нацполіції.

Вибір місця проведення заходу глава НСЖУ Сергій Томіленко пояснив тим, що в Одесі в перебігу останніх чотирьох років зафіксовано 40 фактів нападів, застосування сили, психологічного тиску на представників ЗМІ. Як приклад він нагадав серед інших про напад охорони мера Одеси Геннадія Труханова на журналіста «Радіо Свобода».

Головред видання «Альтернатива.орг» Роман Варшанідзе, який пережив кілька нападів, в ході свого виступу озвучив імена та прізвища замовників і виконавців атаки на нього, що відбулася у жовтні 2020 року. Як пояснив журналіст, тоді в Овідіопольському районі під час зустрічі з виборцями одного з кандидатів на пост глави місцевої ОТГ на нього напали прихильники ОПЗЖ. «За списком цієї політсили балотувалася в депутати сестра Буценка. А сам Микола — боксер… Розслідування навмисне затягується, винних покривають: в нападі на нас брав участь капітан Олімпійської збірної України з боксу Микола Буценко. Справа гальмується у зв'язку з тим, що боксер знаходиться під заступництвом, зокрема керівника управління СБУ в Одеській області…» — сказав журналіст, звертаючись до присутніх на слуханнях представникам МВС і Нацполіції. Заступник міністра Антон Геращенко пообіцяв, що «МВС у всьому розбереться і вживе заходів для притягнення до відповідальності винних».

Як уточнив «ФАКТАМ» Роман Варшанідзе, до нього вже не раз зверталися «повпреди винної сторони з пропозицією зам'яти скандал». Журналіст відповів, що його влаштує публічне вибачення Миколи Буценка. «Однак мені прозоро натякнули, що такого ніколи не буде: мовляв, він — капітан збірної України, а ти хто такий?! Ось так ця кримінальна справа і «зависла», — каже Варшанідзе. На його думку, зараз все зводиться до того, щоб винний мав можливість безперешкодно відбути на Олімпіаду в Токіо.



Своєю чергою Сергій Томіленко заявив: «Рівень фізичних атак на журналістів в Україні неприпустимо високий. Це відбувається на тлі помітної суспільно-політичної поляризації, заохочень публічних осіб в соціальних мережах до цькування журналістів. Водночас ефективність наших спільних з правоохоронними органами зусиль буде визначатися не деклараціями та обіцянками, а прецедентами вагомих покарань тих, хто нападав на журналістів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про напад у Дніпрі на журналістів одного з телеканалів.

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