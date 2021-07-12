«Велике будівництво» Зеленського вдихне друге життя у дніпровський «Метеор»: фото

У Дніпрі планують провести реконструкцію видовищно-спортивного палацу «Метеор» — вже оголошений тендер на розробку проєктної документації. Роботи планують провести відповідно до міжнародних стандартів в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Фото проєкту поділився Юрій Голік на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з проєктом, основна арена повинна мати можливість трансформуватися для проведення різних змагань, зокрема з хокею, баскетболу, кіберспорту, проведення концертів. Трибуни зможуть розмістити до 2 тисяч глядачів.



Голик додав, що проєкт реконструкції «Метеора» наочно демонструє, як можна відновлювати подібні комплекси по всій Україні, адже величезна кількість спортивно-розважальних комплексів зараз знаходяться в жалюгідному стані.

«Десь такі комплекси не працюють взагалі. Десь працюють, але, потрапляючи всередину них, відчуваєш себе в середині 80-х», — повідомив Голик.

Так само будівля «Метеора» з 2014 року стояла закинутою, і спортивних заходів там не проводили. Пів року тому спорткомплекс передали у власність облради, а пізніше включили до президентської програми відновлення інфраструктури «Велике будівництво».

«Перший процедурний крок на шляху повернення „Метеора“ в Дніпрі в робочий стан вже зроблений. Оголошено тендер на розробку проєктної документації. Упевнений, що в межах програми президента „Велике будівництво“ „Метеор“ отримає друге, сучасне, життя», — написав Голик.

Фахівці також збираються переобладнати внутрішні приміщення, замінити інженерні мережі (водопостачання, каналізацію, системи опалення, вентиляції, електропостачання), утеплити фасад, поміняти вікна, дах. Крім того, робочі встановлять пожежну сигналізацію, камери відеоспостереження, систему оповіщення, кондиціонери, систему заморозки льодових арен і сучасні медіасистеми.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що цього року програма почала масштабне оновлення спортивної інфраструктури. Зокрема за рік планують завершити 80 стадіонів і 29 басейнів.

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