Європейський суд загальної юрисдикції скасував санкції проти колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на адвоката та керуючого партнера адвокатського об'єднання «Могильницький & партнери» Максима Могильницького.

За словами Могильницького, мова йде про санкції 2020 року та це вже четверте рішення суду, яке скасовує санкції проти колишнього генпрокурора та його сина: «Таке рішення може бути підставою для пред'явлення органам державної влади України позовів про стягнення матеріальної шкоди, а також залучення ініціаторів санкцій до кримінальної відповідальності. Компенсацію повинна буде виплатити також Єврокомісія».

Адвокат підкреслив, що санкції, що були накладені в лютому 2021 року, теж оскаржені, але судове засідання щодо них іще не призначене.

Він нагадав, що санкції проти Пшонки були ініційовані Радою Європи й подовжуються щорічно. При цьому документи, надані Генеральною прокуратурою України в якості підстави для їх введення, є недостовірними або навіть підробленими, що й підтвердив суд.

Таким чином, за словами адвоката, кримінальне переслідування Віктора та Артема Пшонки є безпідставним і політично вмотивованим, а достатніх підстав для подовження санкцій немає.

Могильницький також підкреслив, що Віктор і Артем Пшонки були фактично позбавлені права на захист: «При накладенні санкції їхні думки — й первинні, й подальші — не були враховані належним чином».

Могильницький висловив упевненість, що з урахуванням рішення суду Рада Європи більше не буде продовжувати необґрунтовані санкції, мета яких — нібито допомогти Україні в «утвердженні демократії».

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