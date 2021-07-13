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Політика

«Велике будівництво» Зеленського відкрило ще одну сучасну амбулаторію на Чернігівщині

13:03 13 липня 2021
швидка допомога

У понеділок, 12 липня, на Чернігівщині відбулося урочисте відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Вертіївці Ніжинського району. Амбулаторія, яку збудували «з нуля» у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», стане осередком надання сучасних медичних послуг для 9,5 тисячі мешканців, повідомляє Чернігівська ОДА.

«Приємно спостерігати за отриманим результатом, адже ця амбулаторія є запорукою підтримки розвитку села та прикладом того, як разом можна робити великі справи на благо громади», — сказала очільниця ОДА Анна Коваленко.

У себе в фейсбуці Коваленко розповіла, що амбулаторія обслуговуватиме 24 села Вертіївської громади: починаючи від найменшого села Юність з одним мешканцем — до Вертіївки, де живе понад 4 тисячі людей.

Нова амбулаторія розрахована для роботи 3−4 лікарів. Вони працюватимуть в комфортних умовах на сучасному діагностичному обладнанні, що невдовзі тут установлять. У розпорядження лікарів також передали новий автомобіль.

Голова ОДА наголосила, що об’єкт збудовали за активної підтримки громади. Загальна вартість проєкту становила 7,7 мільйона гривень, з яких 770 тисяч виділили з коштів місцевого бюджету.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше повідомив, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

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