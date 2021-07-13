Рейтинг ОПЗЖ і Медведчука зростає: політолог назвав причину

Нове дослідження КМІС підбиває підсумки політичного сезону 2020−2021 рр. і аналізує тенденції, які будуть превалювати восени, пише політолог Кирило Кіквідзе в своєму блозі на сайті Korrespondent.net.

«Ці дані підводять деякі підсумки політичного сезону 2020−2021 рр. і дають розуміння тенденцій, які будуть визначати політичне життя України вже восени. У всій країні залишилося тільки 20% громадян, які все ще вірять, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку. Переважна ж більшість (64%) розчаровані і вважають, що ситуація розвивається не належним чином», — коментує дослідження Кіквідзе.

За словами політолога, дані КМІС про рейтинги партій дають розуміння ефективності боротьби влади з опозицією.

«Ніякого електорального „щастя“ партії влади санкції та заборони не принесли: „Слуга народу“ має близько 20%, тоді як „Опозиційна платформа — За життя“ — близько 17%. Причому, спираючись на думки багатьох соціологів, можна припустити, що насправді рівень підтримки ОПЗЖ набагато вище», — зазначив Кіквідзе.

На думку політолога, назвати рейтинг ОПЗЖ наслідком роботи опозиційних телеканалів, на які наклали санкції, складно.

«Може, представники влади зрозуміють, що підтримка опозиційної партії — це реальні політичні настрої людей, результат роботи ОПЗЖ та її лідерів, зокрема Віктора Медведчука, та реакція на дії влади значної частини українського суспільства. А не результат „пропаганди“, „робота телевізора“, яку озвучували „балакучі голови“ влади. Партія не посипалася, що не розкололася, не побігла, а продовжує планомірно відстоювати інтереси своїх виборців», — написав Кіквідзе.

На його думку, червневі рейтинги політсил також підводять підсумок деяких «проєктів» влади: «Наприклад, спробам Зеленського та „Слуги народу“ стати більшими „патріотами“, ніж Порошенко і компанія. Цього не вийшло, а в підсумку, втратили своїх виборців на сході і не придбали на заході».

Також Кіквідзе назвав програшною для влади та виграшною для опозиції (як для ОПЗЖ, так і для «Батьківщини») тему земельної реформи.

«А настрої людей, які хочуть референдуму по землі (72%), на цьому референдумі планують проголосувати проти продажу землі (65%) і не підтримують продаж української землі іноземцям (85%), говорять про те, що восени тема землі буде мати своє продовження», — вважає політолог.

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