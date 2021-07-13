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Політика

Кузьмін прокоментував подовження домашнього арешту Медведчуку

14:15 13 липня 2021
Кузьмін прокоментував подовження домашнього арешту Медведчуку

Подовження домашнього арешту голові політради партії «Опозиційна платформа — За життя», народному депутату Віктору Медведчуку — це грубе порушення закону з боку влади. Таку думку висловив народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін в ефірі телеканалу.

«Ця справа, очевидно для всіх, є політично мотивованою, спрямованою виключно на розправу з політичним опонентом. Нічого іншого з цією справою немає. Влада намагається розправитися з Віктором Медведчуком, не дати йому можливості брати участь в активному політичному житті. Влада хоче витиснути його з України. Влада зробила все, щоб Віктор Медведчук змушений був виїхати з України, рятуючись від незаконного кримінального переслідування», — заявив нардеп.

За словами Кузьміна, щодо процесуальної сторони цієї справи, прокуратура пропустила строки звернення до суду для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

«Раніше кодекс передбачав п'ятиденний строк звернення до суду, тобто за п'ять днів до закінчення терміну прокурор мав право звернутися до суду про подовження. У зв'язку з коронавірусом закон було змінено, й цей термін було збільшено до десяти днів. Це означає, що прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про подовження терміну домашнього арешту за десять днів, не пізніше. Ці десять днів потрібні для того, щоб підозрюваний та адвокати змогли підготувати свої заперечення, підготуватись до судового засідання й в судовому засіданні відстоювати свою позицію. Якщо прокуратура не звертається в установлений законом термін або пропускає цей термін і звертається у термін менше ніж за десять днів, це дає право суду відмовити прокуратурі в їхньому клопотанні про продовження термінів і повернути матеріали прокурору, припинивши провадження у справі», — прокоментував парламентрій.

За словами Кузьміна, в ОПЗЖ припускали, що надалі запобіжний захід Медведчуку подовжать в незаконний спосіб.

«Але це буде явним, грубим порушенням як з боку прокуратури, так і з боку суду», — підкреслив політик.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва подовжив термін домашнього арешту Віктору Медведчуку до 7 вересня. Крім того, напередодні суд ухвалив рішення про подовження строків слідства у справі голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Сам Віктор Медведчук під час брифінгу після оголошення судом рішення про подовження йому домашнього арешту назвав боротьбою з опозицією судовий процес над ним.

Фото з партійного сайту ОПЗЖ zagittya.com.ua

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