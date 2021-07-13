Зеленський знайшов заміну Авакову: хто такий Денис Монастирський

Президент Зеленський запропонував кандидатуру народного депутата Дениса Монастирського на посаду міністра МВС замість Арсена Авакова, який подав у відставку. Про це глава держави заявив на засіданні фракції. Депутати відреагували на це оплесками.

Монастирський є главою комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, в ЗМІ його називають людиною з оточення Арсена Авакова.

Після засідання фракції він вийшов до журналістів і заявив, що «йде на жертву». Голосування з кадрових питань, за його інформацією, в Раді проведуть в п'ятницю, 16 липня.

Тим часом стало відомо, що крім Авакова, у відставку можуть відправити ще кількох міністрів — міністра оборони Андрія Тарана і главу Мін'юсту Дениса Малюську. На посаду міністра оборони нібито може бути призначена екс-кандидат в мери Києва Ірина Верещук.

Довідково: Денис Монастирський народився в 1980 році в Хмельницькому. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, а також Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Кандидат юридичних наук.

Викладав в Хмельницькому університеті управління та права, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз, а згодом працював в юридичних компаніях. Є автором (співавтором) 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників («Нормотворчість в юридичних клініках», «Правознавство» і «Правовий лист»), а також близько 70 проектів законів України, поданих до Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська розповів «ФАКТАМ» про деолігархізацію в Україні, кого включать до реєстру олігархів і чи варто очікувати перерозподілу сфер впливу.

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