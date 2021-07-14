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Політика

Сам пішов: у фракції «Слуга народу» заявили, що не знають причину рішення Авакова про відставку

8:56 14 липня 2021
аваков

Відставка глави МВС Арсена Авакова не стала сюрпризом для керівництва фракції «Слуга народу». Інших причин такого кроку, крім заявленої («за власним бажанням»), депутати не бачать. Про це заявив глава фракції «слуг» Давид Арахамія на брифінгу.

«Не знаю, з чим конкретно це може бути пов'язано. Адже він сам написав заяву… Які підстави? У нього одна підстава — за власним бажанням», — уточнив Арахамія.

Арахамія

Голосувати за нового міністра внутрішніх справ Рада буде 16 липня. Претендент вже відомий — це Денис Монастирський, який зараз очолює в парламенті правоохоронний комітет і вважається близьким до Авакова.

Арахамія впевнений, що за кандидатуру Монастирського буде подано не менше 300 голосів. «Слуги» пообіцяли підтримку кандидату.

Нагадаємо, політолог Євген Магда звернув увагу, що Аваков останнім часом помітно активізувався в публічному просторі і розглядається як один з кандидатів на прем'єрське крісло.

Фото sluga-narodu.com, AvakovArsen / twitter

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