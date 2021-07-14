Зеленський не дозволяє Порошенку далі керувати НБУ через Рожкову та її людей, — Марунич

За інформаційним загостренням і псевдомітингами у зв'язку зі звільненням з НБУ Олександра Бевза може стояти Порошенко та заступник голови НБУ Катерина Рожкова, вважає експерт Дмитро Марунич, пишуть «Українські новини».

«У перформансі гучного звільнення Олександра Бевза та його 7 колег проявився політичний контекст. Експрессекретарка Порошенка, депутатка ЄС Ірина Фриз відкрито підтримала демарш Бевза, звинувативши НБУ у «втраті незалежності та втручанні в процеси НБУ зсередини та ззовні», — йдеться в публікації.

На думку Марунича, фактично цим вона визнала, що за цією акцією стоїть Порошенко, а справжня мета Бевза — дискредитація президента Зеленського, який чомусь не дозволяє Порошенку далі керувати НБУ через Катерину Рожкову та її людей.

«Згідно з уже кількома озвученими думками, зокрема, члена ради НБУ Василя Горбаля, за останнім скандалом може стояти Катерина Рожкова, ідейно близька до Порошенка», — вважає експерт.

Він зазначив, що формальним приводом для звільнення керівника департаменту ліцензування Олександра Бевза та сімох його колег — була знову відсутність колегіальності.

«Незадоволений менеджер, як водиться, звинуватив НБУ в тому, що «регулятор далеко відійшов від стандартів». Схожа історія в послужному списку чиновника вже мала місце. П'ять років тому він звільнився з НБУ слідом за своїм шефом — Леонідом Антоненком, якого Гонтарева попросила на вихід за лобіювання інтересів бізнесмена Котвицького в процесі виведення коштів з «Ощадбанку», — пише Марунич.

Експерт припустив, що сам Бевз міг стати заручником чужих політичних інтересів.

«Очікувано, що Петро Порошенко періодично підключає свої медіаактиви та депутатів для підтримки Катерини Рожкової. Саме вона свого часу допомагала отримувати рефінанс «любим друзям» Порошенко, таким, наприклад, як Олег Бахматюк, які у відповідь гаряче підтримували БПП… «- зазначає Дмитро Марунич.

На думку експерта, зараз Рожкова «допомагає порошенківськім» дискредитувати Зеленського нібито за відсутність реформ і знищення незалежності НБУ.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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