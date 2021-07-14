Як відбувається «Велике будівництво» об’їзної Дніпра: оприлюднені детальні фото

Навколо Дніпра швидкими темпами будують Південний обхід, який планують відкрити цього року. Актуальні фотографії з будівельних майданчиків виклав у Facebook Юрій Голік.

Південний обхід, який створюють з нуля за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», матиме протяжність понад 7 км і з’єднає Південний міст із Запорізькою трасою. Також ця частина об’їзної стане ділянкою нової траси М-30 Стрий — Ізварине — найдовшого маршруту в Україні.

Будівництво об’їзної Дніпра відбувається паралельно на кількох майданчиках. Одна з найскладніших частин проєкту — зведення транспортної розв’язки на перетині з вулицею Аеропортівською.

У центрі розв’язки — міст довжиною 45 м та шириною 22 м. Наразі будівельники створили основу конструкції та займаються монтажем балок і посиленням дорожньої основи для укладання покриття.



Будівництво об’їзної Дніпра планували і починали багато років поспіль, однак з 2013 року проєкт не просунувся. Відновити його вдалося лише 2020 року завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

За словами координатора програми, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, Південний обхід завершать до Дня незалежності, після чого почнуть працювати над будівництвом Північного обходу.

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