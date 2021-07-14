Плівки Бігуса: один із фігурантів розмов з Медведчуком має намір судитися з журналістом

Один з керівників «Українського вибору» в Донецьку Дмитро Дорошенко, чий голос нібито є на оприлюднених Денисом Бігусом нібито записах телефонних розмов голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, в черговий раз заявив, що ці плівки — брехня й він має намір довести це під час судового процесу.

Дорошенко підкреслив, що ніколи не спілкувався з Медведчуком телефоном і тим більше не обговорював питання щодо Донбасу.

«Будь-яка людина, яка зі мною спілкувалася, не кажучи вже про тих, які мене знають особисто, вони прекрасно розуміють, що голос на плівках — це голос не мій, що це все сфальсифіковані плівки. Все це настільки низькопробний матеріал, який навіть жодної критики не витримує. Я ніколи не спілкувався з Віктором Володимировичем телефоном, ніколи не обговорював з ним жодних переговорів щодо Донбасу, і тим більше, повторюся, це не мій голос на плівках», — заявив Дорошенко.

Він також окреслив перспективу судового розгляду з Бігусом щодо оприлюднення останнім неправдивої інформації.

«Бігус і ця програма представила все це так, що нібито це був я, і я влаштовував якісь домовленості, я спілкувався безпосередньо з Віктором Володимировичем. Для мене це був шок. Я не знав, що робити, кому пред'являти претензії. Я написав на своїй сторінці у фейсбуці, що потрібно дійсно подавати до суду, доводити до логічного кінця та виводити правду на поверхню», — додав Дорошенко.

Нагадаємо, у травні Дмитро Дорошенко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що збирається звернутися до суду з позовом до тих, хто поширив або збирається поширювати про нього неправдиву інформацію.

«Готуємо документи для подачі позову в суд. За поширення неправдивої інформації Бігус і компанія повинні нести відповідальність… З жалем змушений констатувати, що професія журналіста-розслідувача в Україні остаточно виродилася. На виході маємо порожнє псевдорозслідування з наспіх сфабрикованими „доказами“ й відвертими домислами. Вірю в те, що в суду вистачить мужності піти проти системи й прийняти справедливе рішення. Ті, хто поширює неправдиву інформацію, повинні бути покарані», — написав тоді Дорошенко.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, як голова Закарпатської обласної державної адміністрації (2015−2019 рр.) Геннадій Москаль, коментуючи в ток-шоу «Прямим текстом з Юрієм Луценком» справу щодо «плівок Бігус», назвав їх «нісенітницею, яка не має ніякої законної сили «.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter