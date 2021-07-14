27.17 / 27.35 32.01 / 32.34
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Велике будівництво»: від Кролевця до Пирятина на Полтавщині вже можна їхати новою дорогою

14:26 14 липня 2021
Дорога Кролевець&nbsp;— Пирятин

У Полтавській області відремонтували понад 10 кілометрів дороги Р-60 Кролевець — Пирятин на території Миргородського та Лубенського районів. Роботи провели у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Полтавська ОДА.

«Наразі укладають новий шар асфальтобетону в селі Млини Лохвицької громади. До кінця року плануємо оновити цей автошлях до межі з Сумською областю», — наголосив очільник Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року планують відбудувати всю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає «Укравтодор». Це більше 20 тисяч кілометрів.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

море

Медики забракували азовські пляжі через загрозу зараження: опублікований список

«Центральний» пляж в Затоці

У Затоці виявили нову загрозу: в морі краще не купатися

Медузи

Величезні медузи заполонили курорти Херсонщини: чого варто боятися туристам

Медуза

Море у Кирилівці перетворилося на кисіль з медуз: вражаюче відео

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.