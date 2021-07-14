«Велике будівництво»: від Кролевця до Пирятина на Полтавщині вже можна їхати новою дорогою

У Полтавській області відремонтували понад 10 кілометрів дороги Р-60 Кролевець — Пирятин на території Миргородського та Лубенського районів. Роботи провели у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Полтавська ОДА.

«Наразі укладають новий шар асфальтобетону в селі Млини Лохвицької громади. До кінця року плануємо оновити цей автошлях до межі з Сумською областю», — наголосив очільник Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року планують відбудувати всю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає «Укравтодор». Це більше 20 тисяч кілометрів.

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