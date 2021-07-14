Юрист про справу Медведчука: «Немає жодних доказів провини опозиційного політика»

У справі щодо народного депутата України, голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука немає жодного доказу провини політика, вважає доктор юридичних наук Віталій Журавський.

«Коротко скажу: я уважно стежив за процесом. Жодного доказу не було. Я взагалі не розумію, чому суд його (Медведчука. — Авт.) відправив під домашній арешт», — сказав Віталій Журавський, зазначивши, що ніяких зачіпок у сторони звинувачення проти опозиційного політика немає.

У той же час Віталій Журавський заявив, що Україна — неправова держава й ситуація може розвиватися непрогнозовано.

Нагадаємо, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ренат Кузьмін написав у своєму телеграм-каналі, що Печерський райсуд прийняв рішення про продовження строків слідства у справі глави політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука. За його словами, самого Медведчука викликали до суду за 48 хвилин до початку засідання, а судді за 10 хвилин, без його присутності, розглянули 7 томів справи.

Раніше повідомлялося, що перший заступник генерального прокурора Роман Говда порушив закон, не подавши вчасно клопотання про продовження запобіжного заходу у справі глави політради партії ОПЗЖ, народного депутата Віктора Медведчука. Як заявив журналіст Володимир Бойко, у зв'язку зі змінами в КПК Україна, прийнятими через поширення коронавірусної хвороби 13 квітня 2020 року № 558-IX, встановлено, що «клопотання про подовження строку тримання під вартою направляється не пізніше ніж за десять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою». Тобто, ОГП не подав клопотання ні за 10 днів, ні за 5 днів, таким чином повністю порушивши закон.

Фото з відкритих джерел

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