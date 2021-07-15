Бевз та його заступники передумали звільнятися з НБУ: Марунич назвав причину

Олександр Бевз та його заступники передумали звільнятися з Нацбанку. Про це на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» повідомив експерт Дмитро Марунич.

Зокрема, експерт написав: «Попри гучні заяви Бевза: «Продовження нашої роботи в Національному банку поки що неможливе. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, є неприпустимими у роботі Національного банку України», виявилося, що «продовження можливе».

За словами Марунича, усвідомивши примарні перспективи обіцяного працевлаштування від Катерини Рожкової «новозвільнені», як під копірку, написали заяви про відкликання дати останнього дня в НБУ — 15 червня та поголовно взяли відпустки до 1 вересня.

«Причина банальна — золотий тілець. Тільки у 2019 році Бевз отримав платні на суму 3,06 млн грн, у 2020 році — 2,98 млн грн. Чи можуть ті, хто звільняться, розраховувати на такі оклади в комерційному секторі, а тим більше в партії „Голос“ або „Європейській солідарності“, — питання риторичне», — зазначив Дмитро Марунич.

На його думку, така швидка й радикальна зміна рішення є свідченням, що справа не у претензії до політики регулятора.

«Це ще раз підтверджує версію про те, що справжньою метою демаршу була спроба дестабілізації ситуації в НБУ в інтересах Порошенка й Рожкової», — написав Дмитро Марунич.

Раніше експерт Дмитро Марунич припустив, що за акцією під стінами НБУ може стояти Порошенко, а справжня мета Олександра Бевза, що звільнився, — дискредитація Зеленського, який заважає Порошенкові впливати на НБУ, використовуючи статус Катерини Рожкової та її людей.

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