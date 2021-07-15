В «Укравтодорі» розказали, як співпрацюють з археологами на «Великому будівництві» траси Дніпро — Решетилівка

Будівництво нової чотириполосної траси Н-31 Дніпро — Решетилівка стало справжнім викликом не лише для дорожників, а й для археологів. Їх залучили до дослідницьких робіт на трасі, яку прокладають за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Дніпропетровська археологічна експедиція веде дослідження поселень перед тим, як почнеться черговий етап будівництва траси.

«Працюють щоденно. Аби не відриватися від справи та не втрачати час, живуть поруч — у власноруч спорудженому наметовому таборі. Експедиція чимала — 30 професійних археологів», — кажуть у Службі автодоріг.

Археологи досліджують одразу декілька епох, уже знайшли артефакти кіммерійського періоду, мідної доби, доби бронзи та раннього середньовіччя.

«Саме зараз в роботі 2 об’єкти: споруда 18 сторіччя та поселення домонгольського періоду. Знахідок вже чимало: стріли, кераміка, уламки амфор, знаряддя праці, прикраси. Загалом проведуть дослідження на 6 ділянках», — розповіли в автодорі.

Найцінніші знахідки збагатять колекції українських музеїв.

Нагадаємо, Н-31 Дніпро — Решетилівка — нова траса, що проходитиме територією Полтавської та Дніпропетровської областей за принципом європейського автобану: дорога прокладається поза межами населених пунктів. Завдяки цьому шлях з Дніпра до Києва скоротиться з 7 до 5 годин.

Координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше показав, як на Дніпропетровщині будують Дорогу Єдності — трасу міжнародного значення М-30 Стрий — Ізварине, яка стане найзручнішим маршрутом між заходом і сходом країни.

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