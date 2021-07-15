Законопроєкт про реформування системи містобудівного контролю та нагляду № 5655, прийнятий Верховною Радою у першому читанні, піддався жорсткій критиці, яка в результаті виявилася неправдивою інформацією та маніпуляцією.

Про це свідчать результати дослідження аналітичної платформи «VoxUkraine», оприлюднені 14 липня.

За основу фактчекінгу аналітичний центр взяв оцінку столичної архітекторки Анни Кирій, яка активно розповсюдилася соцмережами. Так, теза про те, що відповідно до документа, ФОПи будуть лобіювати інтереси забудовників, виявилася такою, що не відповідає дійсності.

Мова йде про запропоновані зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Відповідно до запропонованих норм, містобудівний контроль здійснюватимуть центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань містобудівного контролю, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а також уповноважені особи з містобудівного контролю.

«Разом з тим (критики. — Ред.) під „ФОПами за контрактом“ мають на увазі саме останню групу — уповноважених осіб. Утім, ці особи не є фізичними особами-підприємцями. Фізичні-особи підприємці взагалі не згадуються у статтях про містобудівний контроль або як органи, що здійснюють такий контроль», — йдеться у повідомленні «VoxUkraine».

Насправді, відповідно до статті 66, уповноважені особи обов’язково повинні мати статус юридичної особи, мати у своєму складі інженерів з відповідною кваліфікацією та не менше трьох (в окремих випадках — не менше п'яти) осіб, які працюють у цій організації за трудовими чи цивільно-правовими договорами.

«Таким чином, уповноважені особи — це не фізичні особи-підприємці і не єдині органи містобудівного контролю», — резюмують в аналітичному центрі.

Також неправдою виявилося твердження про те, що авторство архітекторів знівелюють, систему розбалансують, а також узаконять корупцію на об’єктах, які будуються за бюджетні кошти.

«Прикро, що дехто з експертного середовища замість того, щоб разом працювати над удосконаленням та виведення з тіні будівельної сфери, намагалися піддати сумніву реформу», — прокоментувала одна зі співавторів законопроєкту Олена Шуляк.

Нагадаємо, відповідно до законопроєкту № 5655, державна реєстрація права на виконання підготовчих і будівельних робіт буде відбуватися виключно через електронну систему. В процес реєстрації прав вводитимуться нотаріуси та державні реєстратори речових прав на нерухоме майно. Спеціалізовані експертні організації, які нестимуть підвищену відповідальність, перевірятимуть проєктну документацію на відповідність ДБН та іншим нормам закону.

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