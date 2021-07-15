«Велике будівництво»: у найближчі вихідні відкриють після ремонту праву сторону бориспільської траси

У найближчі вихідні буде відкритий після ремонту рух по правій частині траси Бориспіль — Київ. Всю дорогу планують відкрити вже наприкінці серпня, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Роботи проводять у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Трасу оновлюють у рекордні строки. Правий проїзд завершили за три тижні. На об’єкті цілодобово працюють 164 одиниці техніки та понад 150 працівників, наголосив заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко під час преспідходу щодо оновлення автомагістралі Київ — Бориспіль.

«Ця ділянка маршруту М-03 Київ — Харків є у переліку об’єктів інфраструктури, які будуть завершені до 30-ї річниці Незалежності України у рамках програми „Велике будівництво“. Серед цих об’єктів маршрут Київ — Кишинів, Південний обхід Дніпра, Дорога єдності Стрий — Ізварине, дорога у Закарпатті Н-13 Львів — Самбір — Ужгород», — зазначив Кирило Тимошенко.

Як тільки завершать влаштування покриття на правому проїзді, дорожні бригади перейдуть на ліву сторону магістралі.

«Після проведення ремонту дорожнє покриття слугуватиме щонайменше 10 років. Також для контролю за перевантаженням у рамках проєкту тут встановимо майданчик зважування-в-русі», — повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що 17-кілометрова ділянка Київ — Бориспіль є однією з найбільш завантажених в Україні — щодоби нею прямують близько 85 тисяч автівок. Критично важливо підтримувати трасу у належному стані, наразі експлуатаційного утримання вже не достатньо.

«Звертаємо увагу водіїв — уже з цієї неділі, 18 липня, розпочнемо ремонтувати лівий проїзд і рух буде здійснюватися по відремонтованій правій смузі. Слідкуйте за знаками і враховуйте додатковий час під час планування подорожей», — попереджає МІУ.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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