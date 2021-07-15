Активісти мітингували через арешт генерал-лейтенанта Ігоря Павловського під вікнами скандального судді

Під вікнами квартири скандально відомого судді Печерського районного суду Олексія Соколова активісти мітингували через арешт генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і непомірну для українських реалій заставу в розмірі 475 млн гривень, передає Парламент.UA.

Рішення судді Соколова активісти вважають політичним замовленням з боку Офісу президента Зеленського.

Активісти організації «Невідомий патріот» зустрічали суддю з плакатами «Руки геть від бойового генерала», «Чим пахнуть рублі?», і «Соколову — заставу 475 млн грн».

Суддя Соколов спробував вийти з іншого боку будівлі, але активісти його помітили і наздогнали його вже біля машини, щоб поставити запитання особисто, чи вважає він таку заставу справедливою, але суддя мовчки сів у машину та поїхав по справах.

За словами лідера організації «Невідомий патріот» Євгена Строканя, подібне рішення судді може мати й особисті мотиви, адже до нього є запитання по багатьох судових рішеннях Олексія Соколова.

Строкань нагадав, що раніше Соколов змінив утримання під вартою на домашній арешт обвинуваченому в розстрілах на Майдані спецпризначенцю Володимиру Костенку, а потім вже інший суддя відпустив на поруки цього ж офіцера спецпідрозділу «Омега».

Варто також відзначити, що народний депутат Володимир Ар'єв раніше на своїй сторінці у Facebook писав, що впевнений у тому, що на суддю Соколова тиснуть з боку заступника голови Офісу президента Зеленського Андрія Смирнова, який від імені президента вимагає «жорстких рішень у запобіжних заходах щодо генерала Павловського» та ексголови правління «Кузні на Рибальському» Валерія Шандри.

Нагадаємо, 12 липня Печерський суд Києва на вимогу Державного бюро розслідувань на два місяці заарештував колишнього заступника міністра оборони (за часів президента Порошенка), бойового генерала Ігоря Павловського. Державне бюро розслідувань підозрює його, а також двох ексначальників департаменту Міноборони і голову правління підприємства «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру в змові та організації постачання армії в 2016—2018 роках військової техніки низької якості. Йдеться про десантні катери «Кентавр» і авто медичної допомоги.

Фото parlament.ua

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