Політолог назвав відставку Авакова кінцем Терехова в Харкові

Відставка Арсена Авакова з посади очільника МВС серйозно вплинула на ситуацію в Харкові, через що Ігор Терехов втратив свою єдину політичну опору, вважає політичний експерт Володимир Цибулько.

«Арсена Авакова відправили у відставку рішуче. І тепер всі гадають, чим Арсен Борисович займатиметься. Буде в жорсткій опозиції до президента, чи поки заляже на дно. А багато хто бачить Арсена Борисовича кандидатом в мери Харкова», — написав політолог на своей сторінці у Фейсбук.

За словами Цибулько, це звучить як запрошення на політичне заслання: «Хоча те заслання ще здобути треба. Щодо особистих можливостей Авакова перемогти на виборах є багато сумнівів, адже, він вже програвав тандему Кернес-Добкін, і за більш ніж 10 років любити Авакова в Харкові більше не стали. Хіба менше. Набагато менше. Так що, якщо Аваков хоче продовжити падіння, то може реєструватися на виборах замість свого „аватара“ Терехова»

Втім, експерт вважає, що «для Авакова і Терехова в будь-якому разі все складається погано. Особливо за його словами, їх має насторожувати одностайність в лавах президентської партії щодо відставки Авакова. Депутати від «Слуги народу» дали 229 голосів за звільнення.

«Зрештою, Аваков сам винний. Затіяв за спиною президента створення своєї вотчини в Харкові. Свій глава облради Артур Товмасян і тимчасовий мер Ігор Терехов. Останнього Аваков вже бачив переможцем осінніх виборів мера. Але відставка Авакова — це кінець Терехова. Бо на Банковій відчули, що Аваков готує свій плацдарм для спільного політпроекту з Разумковим, в іншому сценарії — з Кличком. Так що сприяти Авакову на харківських виборах влада вже не буде», — зазначив Цибулько.

За його словами, позиції Терехова у Харкові «трималися виключно на Авакові при посаді. І на грошах Фукса».

«Звільнення Авакова позбавляє Терехова навіть примарних шансів на перемогу. І саме тому і саме сьогодні команда Терехова викинула в люди свіже соцопитування. Його результати просто „непристойні“. Якщо їм вірити, то ще трохи і Терехов без проблем переможе в першому турі. Хоча, насправді, це більше схоже на дитячу гру: „а мені не боляче“. І не може приховати того факту, що головна опора виборчої кампанії Терехова у вигляді Авакова рухнула і тепер він просто нічим не примітна „сіра мишка“, якою завжди і був при Кернесі», — підсумував Цибулько.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада України проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, відповідно до написаної ним 13 липня заяви. За відставку Авакова проголосував 291 народний депутат.

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