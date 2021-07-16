За 500 днів зробили більше, ніж за 30 років: у мережі підрахували результати «Великого будівництва» Зеленського

Процес розвитку інфраструктури в Україні набрав безпрецедентний темп після старту програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 2020 році. Проміжні результати ініціативи президента навів у Facebook голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

«За 500 днів президентської програми зробили більше, ніж за 30 років незалежності України», — підкреслив експерт.

Зокрема, в ході «Великого будівництва» були реконструйовані 177 приймальних відділень лікарень, а в селах з'явилися 94 амбулаторії.

Були побудовані або відновлені 120 шкіл — загалом це створило 10 тисяч нових навчальних місць.

По всій країні були реалізовані 107 проєктів зі створення сучасних спортивних об'єктів. «Тепер 8 мільйонів людей зможуть безкоштовно займатися спортом з необхідним обладнанням», — розповів Биков.

За 500 днів програма змогла також оновити велику частину дорожньої мережі України. За цей термін були побудовані і відремонтовані 8000 км автодоріг державного і місцевого значення. Роботи охопили і штучні споруди: 258 мостів і шляхопроводів були зведені або реконструйовані.

Крім того, масштабні роботи на об'єктах «Великого будівництва» дозволили створити 200 тисяч нових робочих місць, повідомив експерт.

«Нові школи, лікарні, аеропорти, дороги — все це розвивається комплексно і головне якісно. А план на 2021 рік ще крутіший, і його вже наполовину виконали», — зауважив він.

Нагадаємо, у планах програми президента Зеленського на 2021 рік щодо розвитку соціальної інфраструктури — ремонт і будівництво 95 шкіл, 70 дитячих садків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень.

Програма також охоплює 6500 км автодоріг та 245 штучних споруд, включаючи флагманський проєкт зі зведення Запорізьких мостів через Дніпро. Як повідомлялося раніше, за допомогою плавучого крана LK-800 був виконаний монтаж однієї з секцій верхової частини вантового моста, що дозволило з'єднати пілон з підходами до об'єкта з боку Прибережної магістралі.



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