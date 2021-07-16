«Велике будівництво»: на нову смугу Одеського аеропорту вже приземлився перший літак

У п’ятницю, 16 липня, у міжнародному аеропорту «Одеса» відкрили нову злітно-посадкову смугу. Першим на смугу приземлився літак авіакомпанії SkyUp Airlines PQ107, який здійснив рейс Київ (Бориспіль) — Одеса. Будівництво ЗПС провели у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Одеська ОДА.

Нова смуга дозволить аеропорту «Одеса» приймати широкофюзеляжні літаки, такі як Boeing 767 та Airbus A330.

ЗПС має довжину 2,8 км, ширину — 45 метрів, будівельні роботи тривали 31 місяць. Тут також спорудили супутню інфраструктуру: перон перед новим терміналом та 4 телетрапи для посадки-висадки пасажирів.

«Вперше у країнах Східної Європи під час будівництва нової злітно-посадкової смуги, саме в Одесі, була використана технологія „важкого“ бетону товщиною 40 см, завдяки чому міцність і пропускну здатність смуги збільшено вдвічі», — йдеться у повідомленні ОДА.

За словами голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, аеропорт «Одеса» зможе залучати потужні інвестиції, що сприятимуть розвитку Одеського регіону. В рамках президентської програми «Велике будівництво» також планують відновити міжнародний аеропорт «Ізмаїл». Наразі відбувається розробка проєктно-кошторисної документації.

«У наших планах реалізація таких потужних і важливих проєктів, як міст через Дністровський лиман, реконструкція Хаджибейської дамби та будівництво сучасної дороги в обхід Сухого лиману», — додав Сергій Гриневецький.

Директор міжнародного аеропорту «Одеса» Володимир Семенченко заявив, що нова смуга сприятиме збільшенню кількості внутрішніх та міжнародних авіарейсів і пасажирів, що відповідно забезпечить зростання потоку туристів.

Нова смуга дозволяє приймати літаки класу Boeing 737 чи Airbus A320, а в подальшому, після того, як вона буде продовжена з 2800 до 3200 метрів — літаки класу E, такі, як Boeing-767−300. За прогнозами, завдяки новій ЗПС річний пасажиропотік аеропорту зросте до 4 млн осіб до 2026 року.

У 2012 році був розроблений проєкт будівництва сучасного пасажирського термінального комплексу міжнародного аеропорту «Одеса» площею близько 30 тис. квадратних метрів. У 2017 році термінал розпочав обслуговувати внутрішні та міжнародні рейси. Наразі завершена третя черга будівництва, яка дозволяє обслуговувати літаки на новому пероні.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року в рамках програми запустили регулярні рейси до Ужгорода, Чернівців та Кривого Рогу.

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter